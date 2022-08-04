القبض على ثلاث نساء يتاجرن بالمخدرات في النجف

2022/08/04 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس، عن القاء القبض على ثلاث نساء يتاجرن بالمخدرات في محافظة النجف.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مديرية مكافحة مخدرات (النجف الاشرف) تلقي القبض على (3) متهمات وتضبط بحوزتهن (340 غرام) من مادة الكريستال المخدرة ".

واضافت، انه "تم إحالتهن إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالن جزاءهن العادل".

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