عبوة ناسفة تستهدف عجلة للشرطة الاتحادية في كركوك

2022/08/04 | 18:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، باستهداف عجلة للشرطة الاتحادية إثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للشرطة الاتحادية ضمن مقتربات قضاء الحويجة في كركوك".واضاف أن "العبوة لم تسفر عن اصابات سوى اضرار بالعجلة".

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