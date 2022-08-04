من هو اكثر لاعب حصل على بطاقة حمراء ومن لم يحصل عليها أبدًا؟

2022/08/04 | 18:34 - المصدر: يس عراق

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هناك مجموعة من اللاعبين الدوليين الذين لم يتلقوا بطاقة حمراء طوال مسيرتهم، أبرزهم كريم بنزيمة، ميشيل بلاتيني، راؤول غونزاليس، رايان جيجز، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من اللاعبين الذين تميزوا بفترة طويلة.



مسيرته الرياضية المكونة من مئات المباريات دون إصدار بطاقة حمراء واحدة تجاههم طوال تاريخهم الكروي، ويعتبر اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة من أبرز هؤلاء اللاعبين، فهو اللاعب الوحيد الذي لا يزال يمارس مهنته.



لاعب كرة قدم محترف في القائمة المذكورة.

من ناحية أخرى، هناك مجموعة من اللاعبين الذين امتلأت مسيرتهم الكروية بالبطاقات الحمراء، وهذا يشير إلى طريقة لعبهم العنيفة، أو سوء سلوكهم في الملعب في بعض الأحيان، لكن هذا لا يعني بالضرورة أنهم لاعبون متوسطو المستوى، ولكن من بينهم أفضل اللاعبين في العالم، وقائمة اللاعبين الذين حصلوا على أكثر بطاقة حمراء في التاريخ

جيراردو بيدويا 46 بطاقة حمراء.

سيرجيو راموس 27 بطاقة حمراء.

سيريل رول 27 بطاقة حمراء.

أليكسيس روانو ديلجادو 22 بطاقة حمراء.

باولو مونتيرو 21 بطاقة حمراء.

رافائيل ماركيز 21 بطاقة حمراء.

فيليبي ميلو 20 بطاقة حمراء.

ماتيو كونتيني 20 بطاقة حمراء.

فرناندو أموربيتا 19 بطاقة حمراء.

غاري ميديل 18 بطاقة حمراء.

أول بطاقة حمراء في التاريخ

يعتبر اللاعب التشيلي، كارلوس كاسيلي، أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في تاريخ كرة القدم منذ تطبيق نظام البطاقة الصفراء والحمراء، عام 1974 م في مباراة المنتخب التشيلي ضد ألمانيا الغربية في مونديال كرة القدم.



أصدر الحكم التركي، دودجان باباجان، بطاقة حمراء، مسجلة بذلك أول حالة طرد في التاريخ.

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