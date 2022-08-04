رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي: حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ليسا حكرا على طرف سياسي

2022/08/04 | 19:01 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي المنخرطة في الإطار التنسيقي أن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة سيكونان حلا في حال اتفاق جميع الكتل والأطراف السياسية الأخرى.

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