محكمة روسية تصدر حكمها بحق نجمة السلة الأميركية.. وبايدن يعتبره

2022/08/04 | 19:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة روسية بسجن نجمة كرة السلة الأميركية، بريتني غراينر، تسع سنوات، وذلك بعد إدانتها بتهمة تهريب وحيازة المخدرات.

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