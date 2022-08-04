بريطانيا: نعمل لمنع تدفق السلاح للحوثيين وتمديد الهدنة في اليمن

2022/08/04 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ متابعة رحبت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية روزي دياز، الخميس، بتمديد الهدنة في اليمن، وقالت في مقابلة مع “العربية”، “نتطلع لتعميقها وتوسيعها”.وتابعت “من المؤسف رفض الحوثيين لمقترحات السلام”، مشيرة إلى أن المملكة […]

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