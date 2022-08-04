الصدر مغرداً: وحدة الصف يجب أن تكون وفق الضوابط العامة الموافقة للقوانين السماوية

2022/08/04 | 19:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد اكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، أن وحدة الصف يجب أن تكون وفق الضوابط العامة الموافقة للقوانين السماوية والاحكام الشرعية.وذكر الصدر في تغريدة تابعها /المركز الخبري الوطني/ إن […]

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