استئناف مفاوضات الملف النووي في أجواء “تنازلات ايرانية “غير معلنة للخروج من الطريق المسدود

2022/08/04 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حوار بين كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري (الى اليسار) والدبلوماسي الأوروبي انريكي مورا في مقر الخارجية الإيرانية في 11 أيار/مايو 2022.© وزارة الخارجية الايرانية/أ ف ب – فيينا (أ ف ب) – الزمان باشر مفاوضون مكلفون الملف النووي الإيراني لقاءات غير رسمية في فيينا الخميس بعد توقف استمر لأشهر في محاولة لإحياء […]

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