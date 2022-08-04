2022/08/04 | 19:18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: تظاهرة غاضبة لأهالي سيد دخيل احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/04 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: تظاهرة غاضبة لأهالي سيد دخيل احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: تظاهرة غاضبة لأهالي سيد دخيل احتجاجاً على تردي واقع الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).