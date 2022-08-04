2022/08/04 | 19:18 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الناصرية تسجِّل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/04 | 19:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الناصرية تسجِّل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الناصرية تسجِّل ثالث أعلى درجة حرارة في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).