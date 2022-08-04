انهار مغشيًا عليه بسبب الجفاف.. شاهد لحظة إسعاف مغني راب سقط على خشبة المسرح

2022/08/04 | 19:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهار "دي روك"، نصف ثنائي فرقة الراب "Ying Yang Twins"، على خشبة المسرح في حفل موسيقي أقيم في أرض معارض أوزارك إمباير في سبرينغفيلد بولاية ميسوري الأمريكية.شاهد اللحظة التي تم سحب المغن خارج المسرح واسمع منه كيف يشرح ما حدث له.

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