2022/08/04 | 19:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ألقت وزارة الداخلية العراقية، 08/04/2022، القبض على مشتبه بهم متورطين في بيع أعضاء بشرية...

ظهرت المقالة الداخلية تعتقل متورطين في بيع الاعضاء البشرية: سعر الخصية 80 ألف دولار أولاً على المسلة.

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