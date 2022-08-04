تراجع جديد يضرب أسعار النفط

2022/08/04 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعاً جديداً لما دون 94 دولاراً للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت انخفاضاً بأكثر من 3 دولارات إلى 93.74 دولارا للبرميل في أدنى مستوى لها منذ 21 شباط الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي في آخر تحديث إلى 88.12 دولار للبرميل في أدنى مستوى منذ 3 شباط.

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