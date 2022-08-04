رويترز: السعودية والإمارات تدخران طاقة إنتاج نفط فائضة لأزمة محتملة في الشتاء

2022/08/04 | 19:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أفادت مصادر مطلعة بأن السعودية والإمارات على استعداد لضخ "زيادة كبيرة" في إنتاج النفط إذا واجه العالم أزمة إمدادات حادة هذا الشتاء، ويأتي ذلك بعد يوم من اجتماع مجموعة "أوبك".

وقالت ثلاثة مصادر، إن السعودية والإمارات يمكنهما ضخ كميات "أكثر بكثير" لكنهما ستفعلان ذلك فقط إذا تفاقمت أزمة الإمدادات.

وأفاد أحد المصادر أنه "مع احتمال عدم توفر غاز في أوروبا هذا الشتاء، ومع احتمال فرض سقف لسعر مبيعات النفط الروسي في العام الجديد، فلا يمكن أن نضخ كل برميل نفط في السوق في الوقت الراهن".

ولم تحدد المصادر حجم أي زيادة، لكنها قالت إن السعودية والإمارات وبعض أعضاء "أوبك" الآخرين يمتلكون ما بين 2 و2.7 مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية الفائضة.

وقال المصدر: الوقت الوحيد الذي يمكننا فيه إثبات أن لدينا طاقة إنتاج فائضة هو عندما يتعلق الأمر بأزمة طويلة الأمد"، مضيفا أن هذا سيحدث عندما ترفع دول "أوبك" الإنتاج.

وذكرت المصادر أن هذا قد يكون بحلول الشتاء على أقرب تقدير، في ظل غياب أي مؤشرات على تراجع الأزمة السياسية والاقتصادية بين روسيا العضو في "أوبك+" والغرب.

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