السيسي يعاقب قاضيا كبيرا

2022/08/04 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار تأديبي ضد قاض كبير في نيابة مرسى مطروح الجزئية.

ونص القرار رقم 295 لسنة 2022، على أن ينقل إياس أحمد فتحي حسن المزين، وكيل النيابة العامة من الفئة الممتازة بنيابة مرسى مطروح الجزئية إلى وظيفة غير قضائية بوزارة التنمية المحلية تعادل درجة وظيفته الحالية، بناء على حكم تأديب صادر ضده.

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