شاهد بالفيديو.. 8 سنوات على الإبادة الإيزيدية: آلاف الضحايا ما زالوا مغيَّبين‎‎

2022/08/04 | 19:25 - المصدر: قناة السومرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: RbjBy4-zQqc
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. 8 سنوات على الإبادة الإيزيدية: آلاف الضحايا ما زالوا مغيَّبين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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