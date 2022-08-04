شاهد بالفيديو.. لقطات مخيفة .. نهر الفرات يبتلع 4 أشخاص من عائلة واحدة

2022/08/04 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقطات مخيفة .. نهر الفرات يبتلع 4 أشخاص من عائلة واحدة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: uRQgZ2osOp8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقطات مخيفة .. نهر الفرات يبتلع 4 أشخاص من عائلة واحدة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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