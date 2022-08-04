2022/08/04 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uRQgZ2osOp8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقطات مخيفة .. نهر الفرات يبتلع 4 أشخاص من عائلة واحدة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. لقطات مخيفة .. نهر الفرات يبتلع 4 أشخاص من عائلة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).