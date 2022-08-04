شاهد بالفيديو.. فيديو صادم يظهر جثة نيرة أشرف من داخل المشرحة

2022/08/04 | 19:25 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو صادم يظهر جثة نيرة أشرف من داخل المشرحة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: BNtqr9eK60k
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو صادم يظهر جثة نيرة أشرف من داخل المشرحة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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