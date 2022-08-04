العامري وبلاسخارت يناقشان التطورات الراهنة

2022/08/04 | 19:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العامري يستقبل بلاسخارت ويناقشان مستجدات الوضع السياسي استقبل الحاج هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الخميس مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت حيث بحث الطرفان اخر المستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الانسداد الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية .كما تم مناقشة ملف القصف التركي والتجاوزات التي تحدث من […]

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