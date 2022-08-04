مارتن برايثويت يضع النادي الكاتالوني أمام أزمة معقدة

2022/08/04 | 19:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع مهاجم برشلونة، الدنماركي مارتن برايثويت، إدارة النادي الكتالوني أمام أزمة معقدة في ظل المفاوضات الجارية بينهما لتسريحه.

وانتقل الدولي الدنماركي من ليجانيس إلى برشلونة عام 2020، بينما وقع على عقد مع بلوجرانا يمتد إلى 2024.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برايثوايت، يرفض الاستجابة لرغبة برشلونة بشأن رحيله.

وأضافت أن برايثوايت رفض كل العروض المقدمة من برشلونة، ووضع شرطا صعبا للرحيل.

وأوضحت “برايثوايت طالب بدفع راتبه كاملاً عن الفترة المتبقية من عقده، في حالة إجباره على الخروج من النادي هذا الصيف”.

وعزز برشلونة هجومه بالجناح البرازيلي رافينيا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

ويحتاج النادي إلى تقليص فاتورة الأجور المتضخمة لتسجيل صفقات جديدة قبل الموعد النهائي الذي أقرته رابطة الليجا، وذلك يوم 13 آب/ أغسطس الجاري.

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