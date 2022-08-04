الإطار التنسيقي يعقد اجتماعاً في منزل الحكيم بحضور جميع قياداته

2022/08/04 | 19:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر سياسي مطلع، اليوم الخميس، بعقد الاطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية، باستثناء التيار الصدري، اجتماعا في دار رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم للتداول في المستجدات السياسية.

وأبلغ المصدر وكالة خبر برس (واخ)، أن “الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا في منزل عمار الحكيم بحضور جميع قياداته”.

وأضاف المصدر، أن “الاجتماع يناقش الازمة السياسية، وكلمة الصدر الأخيرة والحوار مع الصدر قبل الذهاب نحو تشكيل الحكومة الجديدة”.

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب، أمس الأربعاء، بحل مجلس النواب الحالي، وإجراء انتخابات مبكرة التي قال إنه لم يقرر حتى الآن خوضها من عدمه.

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