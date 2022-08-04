2022/08/04 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد استقبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت في العاصمة بغداد.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي تلقاه /المركز الخبري الوطني/، إنه “بحث الطرفان اخر مستجدات الوضع السياسي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العامري يبحث مع بلاسخارت مستجدات الوضع السياسي المركز الخبري الوطني.

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