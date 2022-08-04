2022/08/04 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد..كشف عضو جمعية حقوق الانسان قاسم الخيلاني، الخميس، عن تسجيل اعلى معدل لضحايا الغرق بعد 2003 في محافظة ديالى.وقال الخيلاني في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/، انه” وفق الاحصائيات التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ديالى تسجل اعلى معدل لضحايا الغرق منذ عقدين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى تسجل اعلى معدل لضحايا الغرق منذ عقدين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ديالى تسجل اعلى معدل لضحايا الغرق منذ عقدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).