التجارة تطلق مشروع “الاكشاك النموذجية” لبيع الصمون للمواطنين ببغداد

2022/08/04 | 20:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، اليوم الخميس، اطلاق مشروع “الاكشاك النموذجية” لبيع الصمون المدعوم إلى المواطنين في بغداد.وقال الجبوري في بيان، تلقته /المعلومة/ إن “الوزارة اطلقت مشروع “الأكشاك النموذجية” لبيع الصمون الحكومي إلى المواطنين من خلال منافذ البيع المباشر وبأسعار تنافسية ومدعومة”، مبينا ان”المشروع تم اطلاقه في العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة […]

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