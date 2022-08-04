دعا لحل البرلمان العراقي وانتخابات مبكرة.. ما سيناريوهات رد قوى الإطار الشيعي على مطالب الصدر؟

2022/08/04 | 20:07 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، الباب أمام سيناريوهات عدة للمشهد العراقي بعد نحو 9 أشهر من الانسداد السياسي، وأبقت الخيارات محدودة أمام منافسيه بالإطار.

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