دون 94 دولاراً.. تراجع مستم أسعار النفط

2022/08/04 | 20:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأدت المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى انخفاض أسعار النفط .

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