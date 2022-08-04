الدفاع الروسية تكشف إجراء أبحاث بيولوجية لصالح الشركات الغربية بأوكرانيا

2022/08/04 | 20:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إحاطة لرئيس سلاح الحماية النووية والبيولوجية والكيميائية التابع للقوات المسلحة الروسية، إيجور كيريلوف، عرض فيها نتائج تحليل الوثائق المتعلقة بالأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا.وقال …

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