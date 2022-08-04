وفاة العملاق البرازيلي

2022/08/04 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

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توفي العملاق البرازيلي، لاعب كمال الأجسام والملقب بـ"الهلك"، فالدير سيغاتو عن عمر 55 عامًا على إثر حقنة زيت لتنمية العضلات، كان يحقن بها عضلاته لتنميتها والوصول بمقاسها إلى 23 بوصة.

وكان سيغاتو وفقًا لـ "ديلي ميل "يستخدم حقن "سينثول" لسنوات لإنتاج العضلة ذات الرأسين والصدرية وعضلات الظهر بالرغم من مخاطرها الصحية والتي قد تؤدي للالتهابات والسكتات الدماغية.

وحذره الاختصاصيون قبل 6 سنوات من احتمالية تعرضه للبتر وتلف وتشوه الأعصاب، حال استمراره في استعمال تلك الحقن، لكنه كان يريد أن يصبح أكبر ويحظى بالمزيد من اهتمام متابعيه، وكان يشعر بالفخر كونه معروفًا باسم "الوحش"، على حد قوله.

وفي يوم الوفاة شعر بضيق في التنفس الأمر الذي جعله يغادر منزله سريعًا طالبًا نجدة أحد الجيران، مستنجدًا "إنني أحتضر"، وعلى الفور تم نقلة للمستشفى، إلا أن فريق الطوارئ لم يتمكن من إنقاذه.

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