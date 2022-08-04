تفاصيل لقاء العامري وبلاسخارت

2022/08/04 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف المكتب الإعلامي لرئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الخميس، عن تفاصيل لقاء الاخير بمبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "العامري استقبل في مكتبه مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، حيث بحث الطرفان اخر المستجدات الوضع السياسي وسبل معالجة الانسداد الحاصل وضرورة استمرار الحوارات والتفاهمات للوصول الى نتائج واقعية مقبولة تعتمد الأطر الدستورية".

وبين أنه "تم مناقشة ملف القصف التركي والتجاوزات التي تحدث من قبل الاتراك على الحدود العراقية".

من جانبها أكدت بلاسخارت على "ضرورة استقرار الوضع السياسي في العراق والوصول الى حلول مشتركة ترضي جميع الاطراف".

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