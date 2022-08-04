الفياض يرد على الصدر

2022/08/04 | 20:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادرد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اليوم الخميس، على تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأخيرة بالقول إن الحشد ليس طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة.

وقال الفياض في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "الحشد اختار لنفسه ألّا يكون طرفاً سياسياً في هذه الأزمة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اكد، اليوم الخميس، ان الحشد الشعبي لن يحسب على فسطاط اذا كان هناك فسطاطين للتيار والاطار، مبينا ان اغلبهم يرجعون في جهادهم الى المرجع الشهيد الصدر.

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