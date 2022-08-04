الصناعة تكشف عن أبرز الأعمال المُنجزة بخطة إعادة تأهيل معامل الغزل والنسيج

2022/08/04 | 20:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاجكشفت وزارة الصناعة المعادن، اليوم الخميس، عن أبرز الأعمال المُنجزة ضمن خطة إعادة تأهيل معامل الغزل والنسيج في العراق. وقال المركز الإعلامي في الوزارة، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود وضعت خطة متكاملة لأعادة تأهيل وتحديث معامل الغزل والنسيج في المصانع التابعة للشركة".وأضاف، أنه "تم وفق الخطة تأهيل معمل الغزل في "مصنع ألبسة الموصل"، وتحديث خطوطه الانتاجية واعادة الحياة له بعد أن تعرض للدمار على أيدي عصابات داعش الاجرامية، فضلا عن استكمال المرحلة الاولى من تأهيل معمل نسيج الديوانية"، لافتا الى أن "العمل جار لاستكمال عملية التأهيل ضمن الخطة الاستثمارية لعام 2022".وأشار إلى أنه "تم تأهيل خط انتاج البطانية التابع الى مصنع الصوفية، كما تم تأهيل معمل النسيج في مصنع منسوجات واسط"، مبينا أن "خطوط الغزل والنسيج في المصنع تعمل الان بشكل جيد وما يزال العمل جاريا لاعادة تأهيل وتحديث بقية خطوط الغزل والنسيج في مصانع الشركة من خلال الخطة الاستثمارية".

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