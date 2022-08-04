التخطيط تتحرك لإعداد خطة خمسية لتنمية الاقتصاد العراقي

2022/08/04 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن تحرك لإعداد خطة تنمية خمسية لتنمية الاقتصاد العراقي، فيما أشارت إلى وجود توجه نحو تنمية مصادر اقتصاد البلاد وفق ثلاثة محددات.وقال المتحدث باسم الوزارة […]

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