الأمم المتحدة: 200 ألف ناج من المذابح التي ارتكبها داعش بحق الإيزيديين في العراق

2022/08/04 | 20:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الوطني الخبري/ بغداد قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أكثر من 200 ألف ناجٍ من المذابح التي ارتكبها تنظيم داعش بحق الإيزيديين قبل 8 سنوات ما زالوا نازحين في أنحاء العراق.وذكرت المنظمة الدولية […]

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