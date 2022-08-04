2022/08/04 | 21:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعوجهت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، مستفيدي الإعانة بخصوص سحب المبالغ المتراكمة، قبل منتصف الشهر الجاري.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تدعو الهيئة مستفيدي الإعانة الاجتماعية ممن لم يسحبوا مبالغ الإعانة المتراكمة في بطاقاتهم الذكية، إلى سحب تلك المبالغ خلال مدة تنتهي يوم 2022/8/15، تجنباً لإعادتها إلى صندوق الحماية الاجتماعية".وأضافت، أن "ذلك بحسب ما أقر في قانون الحماية رقم 11 لسنة 2014"، منوهة بالقول "عزيزتي المستفيدة، عزيزي المستفيد، سارع لسحب المبالغ المتراكمة في بطاقتك قبل يوم 15 من آب الجاري".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحماية الاجتماعية توجه طلباً للمستفيدين بخصوص المبالغ المتراكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحماية الاجتماعية توجه طلباً للمستفيدين بخصوص المبالغ المتراكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).