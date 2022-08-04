العامري وبلاسخارت يناقشان أزمات الوضع العراقي

2022/08/04 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان بحث رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، والقيادي في الاطار التنسيقي اليوم الخميس، مع مبعوثة الامم المتحدة جينين بلاسخارت، مستجدات الوضع السياسي في العراق بعد الازمة مع التيار الصدري .وكان العامري اعلن تأييده امس لدعوة زعيم التيار الصدري اجراء انتخابات مبكرة ،الا ان اطرافا اخرى لا توافق على ذلك بين الكرد والعرب السنة […]

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