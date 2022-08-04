2022/08/04 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرازيلي غابريال جيزوس مهاجم أرسنال © ا ف ب جاستن تاليس لندن (أ ف ب) – أمل الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الخميس أن ينقل الوافد الجديد المهاجم البرازيلي غابريال جيزوس عقلية الفوز بانتظام بالألقاب مع مانشستر سيتي الى زملائه الجدد في النادي اللندني.يبدأ ابن الـ25 عامًا مسيرته رسميًا مع أرسنال في افتتاح الموسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطولة إنكلترا: أرتيتا يأمل أن ينقل جيزوس عقلية الفوز الى أرسنال) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطولة إنكلترا: أرتيتا يأمل أن ينقل جيزوس عقلية الفوز الى أرسنال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).