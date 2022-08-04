امتياز رياضي خاص للسيدات المتحولات جنسياً

2022/08/04 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فازت السباحة الأميركية المتحولة جنسيًا ليا توماس في سباق 500 ياردة حرّة في وقت سابق من هذا العام © غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف كاثرين رايلي باريس (أ ف ب) – وافق الاتحاد الدولي للترياثلون على سياسة جديدة بشأن النساء المتحوّلات جنسياً، حيث سيُسمح لهن بالمنافسة في المسابقات النسائية تحت شروط معينة.وجاء في بيان […]

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