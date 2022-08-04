اغتيال مسؤول “بعثي” في ريف درعا السورية

2022/08/04 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتال مجهولون في محافظة درعا، جنوب سوريا، أحد المسؤولين في “حزب البعث العربي الاشتراكي” الحاكم، بإطلاق الرصاص.

وذكرت وكالة “سانا” أن أمين الفرقة الحزبية في مدينة الحراك، سلامة عبد الرحمن القداح، قضى برصاص مسلحين مجهولين في المدينة.

وكان عدد من المسؤولين المحليين، والقياديين في “البعث” قتلوا برصاص مسحلين في المحافظة التي تعيش وضعا أمنيا غير مستقر.

وكانت مدينة الحراك شهدت في يوليو 2020 اغتيال مدير ناحيتها الرائد غيدق إسكندر برصاص مسلحين مجهولين.

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