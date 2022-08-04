الامم المتحدة: خطر المواجهة النووية أصبح أكثر حدة

2022/08/04 | 21:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن خطر حدوث مواجهة نووية أصبح اليوم أكثر حدة مما كان عليه في العقود الأخيرة.

وقال غوتيريش متحدثا في مقر المنظمة: “لقد اشتد التنافس الجيوسياسي.



وأصبح خطر المواجهة النووية أكثر حدة مما كان عليه في العقود الأخيرة”.

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