توب 5: انهيار جديد في صوامع مرفأ بيروت.. والإمارات تدعم

2022/08/04 | 21:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وقوع انهيار جديد في صوامع القمح بمرفأ بيروت في الذكرى الثانية لانفجار المرفأ، إلى إعلان الإمارات عن دعمها لسيادة الصين ووحدة أراضيها وتحذيرها من "تأثير الزيارات الاستفزازية"، بالإضافة إلى نفي حركة طالبان وجود أي معلومات لديها عن دخول وإقامة الظواهري في كابول...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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