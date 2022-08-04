وزارة العمل توجه دعوة للمستفيدين من الإعانة الإجتماعية

2022/08/04 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب تلك المبالغ خلال مدة تنتهي يوم 15/8/2022.

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