2022/08/04 | 21:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب ابو الاء الولائي..المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة الولائي: الاطار يقرر عدم الموافقة على الكاظمي رئيس تسوية للمرحلة المقبلة أولاً على المسلة.

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