معهد واشنطن: مقتدى الصدر يريد السيطرة على النظام  في العراق

2022/08/04 | 21:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب مايكل نايتس في معهد واشنطن ان مقتدى الصدر يريد السيطرة على النظام في...

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