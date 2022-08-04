2022/08/04 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الخميس، عن القاء القبض على متهم مطلوب للانتربول شرقي بغداد.

وقالة الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " سيطرة الشعب التابعة الى قيادة شرطة بغداد تمكنت من القبض على متهم مطلوب للشرطة العربية والدولية ( الانتربول) حسب قاعدة بيانات المطلوبين".واضافت انه "تم تسليمه لمركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

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