2022/08/04 | 21:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: mxGSKzRkFLU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تفاعل متباين مع دعوة الصدر لحل البرلمان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تفاعل متباين مع دعوة الصدر لحل البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).