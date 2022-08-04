شاهد بالفيديو.. أب ينقذ رضيعه من موت محقق في اللحظات الأخيرة

2022/08/04 | 21:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أب ينقذ رضيعه من موت محقق في اللحظات الأخيرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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