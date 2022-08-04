"أكشاك نموذجية" لبيع الصمون في بغداد

2022/08/04 | 21:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن وزير التجارة علاء الجبوري، الخميس، إطلاق مشروع "الاكشاك النموذجية" لبيع الصمون المدعوم إلى المواطنين في العاصمة بغداد.

وقال الجبوري في بيان، إن "الوزارة أطلقت مشروع الأكشاك النموذجية لبيع الصمون الحكومي إلى المواطنين من خلال منافذ البيع المباشر وبأسعار تنافسية ومدعومة"، مبيناً أن "المشروع تم إطلاقه في العاصمة بغداد بجانبي الكرخ والرصافة تمهيداً للتوسع ليشمل جميع المحافظات".

وبشأن الأسعار وجودة المنتج، أوضح الوزير، أن "الأسعار ستكون مدعومة وتنافسية، حتى يتمكن المواطن من شراء الصمون الذي يعتبر مادة أساسية على السفرة العراقية بأسعار مناسبة، أما جودة الصمون المنتج، فإنه من أجود أنواع الطحين ويخضع لفحوص مختبرية وبرقابة مباشرة من فرق الوزارة".

وأشار إلى أن "الوزارة تسعى من خلال المشروع إلى انشاء خط موازِ للقطاع الخاص بإنتاج الصمون المدعوم، وكذلك لتقليل التكلفة على المواطنين عبر شراء الصمون بكمية اكبر ونوعية جيدة بأسعار تتلاءم مع دخل المواطن العراقي".

وأضاف، أن "الوزارة مستعدة للتعاقد مع المتعهدين لتجهيزهم بالصمون المدعوم باعتماد برنامج القطع الالكتروني لبيع وتسويق الصمون المنتج في افرانها الحكومية وبأشكال متعددة حسب الطلب".

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