2022/08/04 | 21:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / كشف الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، اليوم الخميس، عن اتفاق الإطار التنسيقي على عدم التجديد لمصطفى الكاظمي لولاية ثانية.وكتب الولائي في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها إيرث نيوز، “قلناها سابقاً ونؤكدها الآن: لا تجديد للكاظمي تحت اي ظرفٍ كان”.وأضاف، “احيي الاخوة في الاطار لشجاعتهم المسؤولة في اجتماعهم […]

ظهرت المقالة “لا تجديد للكاظمي”..



أهم مقررات اجتماع الإطار التنسيقي اليوم أولاً على ايرث نيوز.

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