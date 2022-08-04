تعرف على قائمة أكثر الأندية حصدا للبطولات الأوروبية

2022/08/04 | 21:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… يسعى ريال مدريد لإضافة لقب أوروبي جديد إلى خزائنه، عندما يواجه فريق آينترخت فرانكفورت، يوم 10 أغسطس، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي، في مباراة كأس السوبر الأوروبي.ويتصدر ريال مدريد قائمة الأندية الأكثر حصدا للبطولات الأوروبية بواقع 20 لقبا، 14 منها في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى لقبين في كأس الاتحاد الأوروبي “الدوري الأوروبي حاليا”، […]

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