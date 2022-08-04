2022/08/04 | 21:25 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8ZDcUXSb0-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الصدر يدعو الى حل البرلمان العراقي واجراء انتخابات مبكرة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مانشيت أحمر | الصدر يدعو الى حل البرلمان العراقي واجراء انتخابات مبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).